Forse ci siamo: il film con John Travolta, il biopic Gotti, uscirà in sala in estate! USA

Dopo essere stato riacquistato dal suo precedente distributore, la Lionsgate, il biopic con protagonista John Travolta,, ha ottenuto una nuova data di rilascio, ed è imminente.

Girato nel 2016, Gotti doveva essere originariamente distribuito nei cinema lo scorso dicembre. Tuttavia, ciò non è accaduto a causa dell'insoddisfazione dei produttori. La Lionsgate - attraverso la Premiere Lionsgate - aveva in programma di offrire a Gotti un rilascio cinematografico "limitato" ad alcuni giorni in versione VOD. I produttori hanno deciso poi di riacquistare i diritti sulla pellicola per una più ampia distribuzione.

La notizia della nuova data di uscita di Gotti è stata rivelata oggi su Instagram dal regista del film, Kevin Connolly. Gotti arriverà il 15 giugno, proprio nel bel mezzo della stagione estiva.

Una cosa piuttosto interessante è che, ultimamente almeno, Travolta sembra stia sviluppando un debole per lavorare con registi, per così dire, "inaspettati". Oltre ad essere diretto dal regista di Entourage, Connolly, in Gotti, John Travolta ha recentemente firmato il contratto per interpretare il cattivo nel prossimo thriller Moose, diretto dal frontman dei Limp Bizkit, Fred Durst.

Una cosa che deve ancora essere rivelata in tutto questo però, è chi si occuperà materialmente della distribuzione di Gotti. Il post di Connolly, che trovate qui sotto, non lo dice, e non sono arrivate ulteriori informazioni.

Gotti arriva nei cinema statunitensi il 15 giugno 2018.