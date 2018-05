Forse, alla fine, Arma Letale 5 si farà per davvero!

Durante una recente intervista Richard Donner, che dovrebbe dirigere il progetto, ha detto che Arma Letale 5 è ancora "in piedi". Questo dopo aver dichiarato (qualche tempo fa), che invece, alla fine, il film non si sarebbe fatto.

Mentre si trovava ospite di una trasmissione, durante il podcast della stessa ( Gilbert Gottfried's Amazing Colossal Podcast,), chi lo intervistava ha iniziato a fare la lista di tutti i grandi successi del regista, uno dopo l'altro e, arrivato ai vari capitoli di Arma Letale, alla fine Donner ha aggiunto brevemente "E Arma Letale 5, che arriverà presto".

Ora, anche se certamente non si tratta di una conferma che va presa molto alla lettera (non avendo egli poi proseguito con nessun'altra affermazione in merito), di certo, se è stata data questa informazione così, a bruciapelo, qualcosa in pentola, bolle!

Del resto è stato Donner stesso a manifestare l'intenzione di proseguire con la serie. A voi piacerebbe vedere nuovamente il team riunito in una nuova avventura del famosissimo franchise con Mel Gibson? Ditecelo nei commenti, qui sotto!