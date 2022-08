Forrest Gump in versione indiana: da Bollywood l'assurdo 'Life Is Like A Golgappa'

Quando si tratta di remake, non ci sono regole. Ma quando è Bollywood ad attingere da Hollywood, attualmente i due più grandi poli produttivi nel mondo del cinema, il risultato è impronosticabile. Life Is Like A Golgappa prende il titolo da una tipica pietanza indiana: sarà un Forrest Gump specchio, stavolta, dell'India.

La leggenda di Bollywood, Aamir Khan, debutterà con la sua versione del film di successo Forrest Gump, con alcune differenze pensate appositamente per il pubblico indiano. Khan ha spiegato alla BBC la scelta del titolo, che riadatta la classica frase ("La vita è come una scatola di cioccolatini") con un nuovo significato: "La vita è come un golgappa significa che il tuo stomaco si sente pieno, ma il tuo cuore desidera sempre di più. Il golgappa è come un cibo di strada che abbiamo in India ed è molto popolare per essere il tipo di cibo che se ne mangi uno, non hai voglia di fermarti. Era piuttosto adatto al film".

E la famosa panchina nel parco, quella che Tom Hanks credeva superflua in Forrest Gump e dove invece racconta di fatto la storia della sua vita, è stata scambiata con un treno. Khan ha detto alla BBC: "In India, è un po' difficile sedersi su una panchina del parco e conversare, è piuttosto rumoroso e affollato. Quindi non potevamo immaginare di sederci a una fermata dell'autobus. In India, i treni sono il mezzo di trasporto più utilizzato ed è molto comune che i passeggeri si scambino storie durante un lungo viaggio, quindi è così che abbiamo impostato lo script".

Khan ha precedentemente spiegato che il film non sarà un remake diretto: il film del 1994 si sono concentrati sugli eventi storici americani, mentre questo sarà legato alla storia indiana. Advait Chandan presta come regista, mentre l’attore hindi è una vera superstar, potendo vantare un film come Dongal, pellicola drammatica sportiva con il maggiore incasso di tutti i tempi in India. Nel frattempo, sapevate che Tom Hanks ha guadagnato 65 milioni per Forrest Gump? Ecco come.