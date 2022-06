Forrest Gump, Tom Hanks:'Pensavo che le scene sulla panchina fossero superflue'

Tom Hanks è impegnato nel tour promozionale di Elvis, l'ultimo film diretto da Baz Luhrmann, nel quale interpreta il personaggio del colonnello Tom Parker. Nel corso delle varie interviste l'attore si è soffermato anche su altri celebri progetti della sua carriera, tra cui Forrest Gump, che gli valse il secondo Oscar.

Una delle dichiarazioni che hanno maggiormente fatto scalpore è quella che riguarda le sequenze sulla panchina, dalle quali deriva anche la celebre frase 'La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita'.



Tuttavia Hanks non aveva granché fiducia in quelle scene:"Tutte le scene che stavamo girando a Savannah, in Georgia, sulla panchina, erano una sorta di foraggio della narrazione. Ricordo di aver chiesto a Zemeckis 'Pensi che alla gente interesserà guardare questo strambo seduto su una panchina? Cos'è questa roba? E poi nessuno sa cosa c'è dentro quella scatola'. E abbiamo girato in un giorno e mezzo circa 13 pagine di dialogo, con le battute scritte sui cartoncini. Una volta entrato nel meccanismo non ne avevo più bisogno. Bob [Zemeckis] mi disse 'Tom, non so che dirti, è un campo minato. È un campo minato, non sai mai quello che le persone si terranno davvero di un film'". Dopo aver difeso l'Oscar vinto da Forrest Gump a discapito di Pulp Fiction, Hanks ha approfondito un altro aneddoto sul film.



Forrest Gump è uscito nelle sale nel 1994 e ha permesso a Tom Hanks di vincere il secondo premio Oscar quale miglior attore protagonista dopo il successo dell'anno precedente con Philadelphia.



Nel frattempo leggete la nostra recensione di Elvis, il nuovo film con Tom Hanks nei panni del colonnello Parker e Austin Butler nel ruolo di Elvis Presley.