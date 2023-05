Forrest Gump, Tom Hanks pensava fosse un flop:'A qualcuno interesserà questo film?'

In un recente evento al New Yorker Live, il due volte vincitore del premio Oscar Tom Hanks ha svelato una conversazione che ebbe nel 1994 con il regista di Forrest Gump, Robert Zemeckis, durante la quale disse gli confessò che secondo lui il film sarebbe stato un autentico flop e non avrebbe avuto successo.

"Dico 'Ehi, Bob, ho una domanda per te. A qualcuno interesserà questo film? Questo ragazzo seduto su una cosa, con queste scarpe buffe, e questo vestito da cucù, con una valigia piena di libri di Curious George e cose del genere. Stiamo facendo qualcosa che avrà senso per qualcuno?'" ha raccontato Hanks, che ha confessato tempo fa come l'ipotesi del sequel di Forrest Gump durò soltanto 40 minuti.



Secondo l'attore, Zemeckis era d'accordo che si trattava di un rischio:"È un campo minato, Tom. Potremmo spargere i semi della nostra stessa distruzione. Qualsiasi passo facciamo potrebbe essere una Bouncing Betty [in gergo americano, una mina antiuomo] che ci farà saltare le palle'". Poi l'elogio di Hanks al suo regista:"Bob Zemeckis, che Dio lo benedica, ho lavorato con lui più di una volta, è arrivato alla verità assoluta e disse 'Oggi ci impegneremo a filmare qualcosa e alla fine lo monteremo in qualcosa. Non sai se funzionerà, puoi solo avere fede'".



Il resto è storia: sei Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista per Hanks e regista per Zemeckis. Non perdetevi la nostra recensione di Forrest Gump, uno dei grandi classici del cinema americano anni '90.