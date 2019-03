Forrest Gump: svelate le bizzarre idee pensate per il sequel

Forrest Gump sta facendo parlare in questi giorni per un remake in cantiere a Bollywood, ma le ultime notizie arrivano dal mancato sequel del film originale con protagonista Tom Hanks e diretto da Robert Zemeckis. Un successo incredibile che inizialmente stava per generare un seguito. A parlarne è lo sceneggiatore Eric Roth.

Premiato con l'Oscar alla miglior sceneggiatura non originale nel 1995 per Forrest Gump, Eric Roth aveva completato la stesura della bozza dello script per il sequel. Un progetto mai realizzato anche per alcune circostanze avverse.

Roth consegnò la sceneggiatura ai produttori il 10 settembre 2001, un giorno prima dei tragici attentati alle Twin Towers; la trama conteneva diversi momenti bizzarri e surreali che hanno fatto propendere poi per l'interruzione del progetto proprio sul nascere:"Ci siamo guardati e abbiamo detto 'questo film non ha più significato'" ha raccontato Eric Roth.



Forrest Gump è un film costruito interamente sull'ottimismo, con il personaggio principale portato ad avere sempre una visione positiva della vita. E l'11 settembre è una delle giornate maggiormente funeste dell'intera storia statunitense. E il team pensò che il mondo di oggi non avesse posto per un ritorno di Forrest Gump.



Ma di cosa avrebbe parlato il sequel di Forrest Gump? Anche il secondo film avrebbe visto Forrest far parte di importanti eventi storici, continuando sulla falsariga del primo: ecco perché Gump avrebbe probabilmente fatto parte del famoso inseguimento automobilistico del caso O.J. Simpson. Inoltre Forrest aveva delle qualità importanti a livello sportivo, tra il football americano e il tennis-tavolo. Nel secondo film avremmo visto Forrest come un eccellente ballerino, un'abilità che l'avrebbe portato a ballare con la Principessa Diana. Inoltre avrebbe iniziato una relazione con una nativa americana. Seduto su una panchina, Forrest aspettava la ragazza tutti i giorni per pranzare con lei ma nel corso di una delle attese l'edificio dietro di lui sarebbe esploso per via dell'attentato terroristico a Oklahoma City del 1995.



Troppe concatenazioni che hanno inciso pesantemente sulla scelta di non realizzare il sequel di Forrest Gump.