Forrest Gump: il patrimonio netto di Forrest ad oggi è incredibile

Forrest Gump è uno dei personaggi più iconici e importanti del cinema degli anni ’90, e, a quanto pare, probabilmente anche uno dei più ricchi. Fcendo un rapido calcolo prendendo atto di uno degli eventi del film, infatti, Forrest possiede una vera fortuna grazie all’investimento fatto dal tenente Dan dei loro proventi da pescatori.

Dopo avervi riportato le parole di Tom Hanks, sicuro, all'epoca, che Forrest Gump sarebbe stato un flop, ritorniamo sul capolavoro di Robert Zemeckis per curiosare tra gli affari di Forrest e calcolare a quanto potrebbe ammontare il patrimonio netto di uno dei corridori più famosi di sempre.

In un momento chiave della vicenda, il tenente Dan, socio in affari del protagonista, decide di usare i loro proventi derivanti dalla pesca dei gamberi per acquistare il 3% delle azioni Apple. Una decisione estremamente azzeccata, visto che di lì a poco l'azienda della mela morsicata avrebbe visto una crescita esponenziale di valore fino a diventare il colosso che è oggi.

Un patrimonio stellare, quello degli early investors, che, ai giorni nostri, si assesterebbe intorno ai 90 miliardi di dollari e che li metterebbe al tredicesimo posto degli uomini più ricchi del mondo secondo la classifica di Bloomberg.

Niente male per un umile ex soldato e pescatore del sud degli Stati Uniti e sicuramente un buon modo per assicurare a suo figlio un futuro più che dignitoso.

Ricordando a tutti che la vita, a quanto pare, è proprio come una scatola di cioccolatini in cui può capitare davvero di tutto, e invitandovi a riscoprire un film romantico ed emozionante come quello con Tom Hanks protagonista, vi lasciamo alla nostra recensione del bellissimo Forrest Gump.