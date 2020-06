Forrest Gump con John Travolta al posto di Tom Hanks? Ce lo mostra un incredibile deepfake

Quando si pensa a Forrest Gump si pensa inevitabilmente anche a Tom Hanks, che nel 1994 sotto la direzione di Robert Zemeckis tirò fuori una delle migliori interpretazioni della sua straordinaria carriera caratterizzando alla perfezione uno dei personaggi più indimenticabili della storia recente del cinema.

Come reagireste, dunque, se vi parlassimo di sostituire Tom Hanks con un altro attore? Su, non mentite: riusciamo ad intuire da qui le vostre facce poco convinte (per usare un eufemismo). Niente paura, però: non stiamo parlando dell'ennesimo, incauto remake.

Già, perché a regalarci questa versione alternativa di Forrest Gump ci hanno pensato alcuni fan che, smanettando con quella magia oscura in piena regola che è il deepfake, hanno rimpiazzato l'iconico volto di Tom Hanks con quello di... John Travolta!

Cosa ne dite? Riuscireste a immaginare la star di Pulp Fiction nel ruolo che ormai 26 anni fa consacrò definitivamente il suo collega? Il nostro consiglio è di dare un'occhiata al video: chissà che non possa piacervi addirittura più dell'originale! No, va bene, qui l'abbiamo sparata decisamente grossa... Ma in fondo non ci sono biglietti da pagare, quindi correte pure a dare un'opportunità al buon John!

