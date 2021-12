Forrest Gump: una frase del film con Tom Hanks tra le migliori citazioni della storia

Questa sera alle 21:20 su Italia 1 andrà in onda il classico Forrest Gump, pluripremiato film di Robert Zemeckis che proiettò nell'Olimpo dei più grandi il regista di Ritorno al Futuro e fece guadagnare a Tom Hanks il Premio Oscar al miglior attore protagonista per il secondo anno consecutivo. Dal film non si contano le citazioni celebri.

Molte le curiosità legate alla pellicola del 1994, dallo stipendio di Tom Hanks che per il film non percepì un regolare cachet ma chiese allo studio una percentuale sugli incassi (portando poi a casa oltre 40 milioni di dollari, cifra assurda considerando che all'epoca Hanks non era così celebre) fino agli incredibili effetti speciali che vennero premiati con l'Oscar.

Ma c'è anche un'altra particolarità che rende ancora più memorabile questo grandioso film: stiamo parlando delle innumerevoli citazioni che nel tempo sono diventate delle vere e proprie perle della storia del cinema, tanto che una in particolare (forse la più celebre, ricordata e citata) è stata scelta dall'American Film Institute che l'ha inserita alla posizione numero #40 delle 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi. Qual è la frase? Eccola: "Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita" ("Mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get").

Non solo, sempre l'AFI ha inserito Forrest Gump alla posizione #37 dei 100 migliori film d'applausi di tutti i tempi. Come saprete, nel 1994 Forrest Gump ottenne un successo straordinario in tutto il mondo: con un incasso di 683 milioni di dollari, il film di Robert Zemeckis finì infatti al secondo posto del box office di quell'anno dietro solo a Il Re Leone.

Per altre curiosità sul film, vi rimandiamo alle bizzarre idee scartate per un sequel di Forrest Gump.