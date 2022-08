Forrest Gump: come sarebbe stato se fosse uscito nel 2022? I fan immaginano alcuni scenari

Soltanto qualche tempo fa erano state svelate delle strane idee per un sequel di Forrest Gump, commentate dallo sceneggiatore Eric Roth. Adesso i fan si chiedono cosa avrebbe fatto il protagonista se la pellicola fosse uscita quest'anno: le idee sono diverse!

Come ricorderete, infatti, nel film Forrest attraversa gli eventi più importanti di ben quattro decenni della storia americana, e arriva a fare cose incredibili, tipo insegnare a Elvis Presley come ballare, diventare un All-American e uscire per un giorno con alcuni membri dei Black Panther. Si tratta di simboli di un'America ormai lontana, e se il film fosse ambientato ai giorni nostri le avventure del protagonista sarebbero effettivamente molto diverse.

Diversi utenti di Reddit si sono espressi con dei commenti, dicendo cose di vario genere. Secondo u/jusyroon, ad esempio, nel nostro secolo Forrest avrebbe incontrato Steve Jobs e gli avrebbe dato l'idea per l'iPhone, rivelandosi così come la vera mente dietro al marchio. u/Socolimes ha invece immaginato il personaggio coinvolto nel grande evento della storia americana del World Trade Center (Torri Gemelle), dal quale sarebbe uscito appena venti minuti prima il tragico evento che tutti conosciamo.

Ma le supposizioni non sono finite qui. Un altro utente ha infatti immaginato diverse ipotetiche situazioni. Ha ad esempio ipotizzato che Forrest avrebbe potuto incontrare vari personaggi famosi come OJ Simpson, la famiglia Kardashian, il Presidente Clinton, o che avrebbe visto Obama in un piccolo caffè. Ma ancora, lo ha immaginato amico di Dr.Dre, che avrebbe aiutato nella scoperta di Eminem o di Michael Jackson che avrebbe aiutato nel tour di This Is Us. Infine, secondo l'utente, in un film uscito ai nostri tempi avremmo potuto vedere Forrest che perde l'aereo del famoso attentato alle Torri Gemelle.

E voi, avete altre ipotesi da aggiungere a quelle di questi utenti di Reddit? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Forrest Gump.