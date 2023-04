Formula 1, Damson Idris entra nel cast del misterioso nuovo film con Brad Pitt!

E' passato un pò di tempo dall'annuncio di uno dei prossimi progetti di Brad Pitt. Si parla di un film per Apple incentrato sul mondo della Formula 1. Ad affiancare l'attore ci sarà Damson Idris, protagonista di Snowfall serie tv del 2017, in un importante ruolo.

Come già annunciato, a dirigere la misteriosa pellicola a tema Formula 1 sarà il regista di Top Gun: Maverick Joseph Kosinski che ritornerà a raccontare il tema della velocità. Questa volta, però, si dedicherà alle quattro ruote e non alle grandi altezze. Gran parte del team creativo del film proviene dalla scuderia del celebre sequel del cult degli anni '80, compreso lo sceneggiatore, il candidato al premio Oscar Ehren Kruger.

Al momento si sa molto poco sulla trama del film. Oltre Pitt, Damson Idris è l'unico attore che è stato effettivamente avvicinato al progetto e del quale si sono avute notizie a riguardo. Secondo alcune indiscrezioni Brad Pitt interpreterà un ex pilota di Formula 1 che ritorna alle gare dopo anni di silenzio. Damson, a quanto pare, vestirà i panni del compagno di squadra del protagonista. Non sono stati chiariti i rapporti tra i due personaggi quindi non resta che attendere e vedere cosa la pellicola riserverà al pubblico.

Parlando del futuro dell'industria, recentemente Brad Pitt ha dichiarato che lo streaming ha salvato il cinema chiarendo come una fruizione così veloce aumenti la popolarità del mezzo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!