Quale sarà la formazione dei Thunderbolts? La Fase 4 del MCU forse ha già parlato

Dopo anni di indiscrezioni e teorie, in questi giorni è stato ufficialmente confermato il film sui Thunderbolts, il team segreto di 'supereroi' al soldo del governo americano che nei fumetti Marvel è composto da alcuni dei più pericolosi villain in circolazione.

Corrispettivo Marvel della Suicide Squad della DC, il gruppo dei Thunderbolts sembra essere in 'lavorazione' da diverso tempo in casa Marvel Studios: tra Black Widow e The Falcon & The Winter Soldier, infatti, la saga ha introdotto il personaggio di Valentina Allegra de Fontaine (interpretata da Julia Louis-Dreyfus), che ha chiaramente iniziato a mettere insieme un nuovo team fantasma segretamente affiliato al governo degli Stati Uniti.

Non a caso i vari rapporti ufficiali di Deadline e The Wrap che hanno confermato il film hanno anche citato Yelena Belova (Florence Pugh) e Barone Zemo (Daniel Bruhl) come pronti a tornare per far parte del team di 'criminali riformati', ma chi saranno gli altri Thunderbolts? Al momento non ci sono grosse indicazioni in merito, ma il MCU finora ha già lasciato qualche indizio dietro di sé.

Ad esempio, Abominio di Tim Roth sta pian piano tornando in auge e presto sarà rivisto in She-Hulk dopo il cameo in Shang-Chi, ma la memoria dei fan potrebbe tornare facilmente anche a Ghost di Hannah John-Kamen, andata via sulle sue gambe da Ant-Man & The Wasp e storicamente attiva con con i Thunderbolts nei fumetti. Un altro 'cattivo' in attività e a piede libero è Taskmaster, alleata con Yelena alla fine di Black Widow, mentre la scelta più inevitabile sembrerebbe essere US Agent di Wyatt Russell (tra l'altro il regista Jake Schreier, assunto per il film, ha lavorato col figlio di Kurt Russell nella serie Lodge 49). Infine, chissà se anche il Soldato d'inverno potrà trovare spazio in questa formazione, in attesa di capire se avrà un ruolo in Captain America 4 con Anthony Mackie.

Che cosa ne pensate? Secondo voi come sarà composta la formazine dei Thunderbolts? Quali nuovi personaggi potrebbero essere introdotti? Ditecelo nei commenti.