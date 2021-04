La Forma dell'Acqua, respinte le accuse di plagio: 'Sono infondate'

Le accuse di plagio nei confronti di Guillermo Del Toro per il suo film vincitore del Premio Oscar La Forma dell'Acqua sono state definitivamente respinte.

Si è risolta con un esito favorevole al regista messicano Guillermo del Toro e alla sceneggiatrice Vanessa Taylor la causa che lo vedeva protagonista per aver presumibilmente "plagiato storia, elementi, personaggi e temi" dallo spettacolo teatrale Let Me Hear You Whisper, opera del 1969 scritta dall'autore Premio Pulitzer Paul Zindel.

Searchlight Pictures (parte della difesa nel caso) ha diffuso nelle ultime ore la seguente dichiarazione "David Zindel, figlio di Paul Zindel, autore di Let Me Hear You Whisper, riconosce, basandosi su informazioni confidenziali ottenute durante il processo, che le sue accuse di plagio sono infondate. Riconosce che Guillermo del Toro sia il vero creatore de La Forma dell'Acqua. Ogni somiglianza tra le due opere è frutto di pura coincidenza".

Non si sa cosa accaduto di preciso per giungere a questo risultato, ma la causa intentata nel 2018 (e precedentemente chiusasi con la vittoria di Del Toro, ma in seguito riaperta dopo un appello e presa nuovamente in esame) ha finalmente raggiunto una conclusione.

All'epoca, Del Toro negò ogni accusa affermando di "non aver mai visto o sentito parlare dello spettacolo, né tantomeno letto la sceneggiatura, prima di realizzare La Forma dell'Acqua. Nessuno dei miei collaboratori ha mai menzionato l'opera".