Forky è pericoloso: in USA il giocattolo di Toy Story 4 viene ritirato dal mercato

Sebbene sia una delle entry più apprezzate del bellissimo Toy Story 4, il già celeberrimo Forky nasconde un lato oscuro: uno dei peluche ufficiali del merchandise Disney-Pixar ispirato proprio al giocattolo/spazzatura in queste ore è stato ritirato dal mercato.

L'annuncio è stato diramato dal sito federale USCPSC, che ha pubblicato un articolo nel quale si avvisa che il peluche "Forky 11” Plush Toy è stato ritenuto pericoloso perché in grado di causare soffocamento: gli occhi del peluche infatti possono staccarsi con facilità ed essere ingeriti dai più piccoli.

Per ora sono stati richiamati all’ordine la bellezza di 80.000 pezzi di questo esemplare di giocattolo, con la Disney che ha addirittura messo a disposizione un numero verde per chi voglia richiedere un rimborso dopo aver effettuato il peluche.

Insomma mentre tutti si aspettavano che il pericolo maggiore provenisse dal Chucky de La Bambola Assassina, ma Forky ha agito nell'ombra guadagnandosi una fama ben più sinistra.

Voi per caso avete acquistato qualche giocattolo di Toy Story per voi o per i vostri figli? Nel caso, vi raccomandiamo di assicurarvi che non sia proprio l'esemplare Forky 11.

Per altri approfondimenti riguardanti il film Pixar, vi rimandiamo alla nostra recensione di Toy Story 4. Inoltre, scoprite lo straordinario livello di dettaglio di Toy Story 4 in alcune immagine esplicative.