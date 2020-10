La Foresta dei Suicidi, la terribile storia vera dietro all'horror con Natalie Dormer

Stasera su Rai4 a partire dalle 21:20 torna in programmazione Jukai - La Foresta dei Suicidi, esordio alla regia di Jason Zada che dirige la star di Game of Thrones Natalie Dormer in un horror ambientato in Giappone.

Più nello specifico, la 'foresta dei suicidi' esiste davvero: chiamata Aokigahara, è conosciuta in Giappone e nel mondo come la 'foresta del suicidio' o 'il mare degli alberi', si tratta di una foresta di 35 chilometri quadrati situata alla base nord-ovest del Monte Fuji. La foresta ha un'associazione con i demoni nella mitologia giapponese ed è tristemente nota per essere un sito di suicidi, al punto che all'inizio del sentiero principale è stato apposto un cartello che esorta i visitatori a contattare un'associazione di prevenzione del suicidio.

Curiosamente, Aokigahara nella prima parte del decennio appena concluso è 'esplosa di popolarità' grazie ad un vero e proprio trittico cinematografico che l'ha portata alla ribalta: il primo film ambientato nell'atipica ed inquietante foresta è stato Shawn4Ever, un cortometraggio poco conosciuto uscito nel 2012, mentre nel 2015 arrivò il dramma La foresta dei sogni di Gus Van Sant, con protagonisti Matthew McConaughey, Naomi Watts e Ken Watanabe.

Per il suo film, inoltre, Natalie Dormer è andata davvero ad Aokigahara con il suo autista giapponese al fine di svolgere delle ricerche. Si racconta che la star si è avventurata di cinque metri fuori dal percorso principale per scattare alcune foto, ma l'autista l'ha richiamata senza fare un passo oltre il sentiero percorso.

