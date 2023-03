La foresta, Peter Dinklage protagonista del thriller tratto dal romanzo di Joe R. Lansdale

Peter Dinklage è stato scelto come protagonista del dark western La foresta (titolo originale The Thicket), tratto dall'omonimo romanzo di Joe R. Lansdale. La star di Game of Thrones produrrà anche il film che ha già iniziato la produzione a Calgary, in Canada. Nell'ultimo decennio si è parlato del progetto diverse volte.

Anche in passato Peter Dinklage era stato indicato come protagonista di The Ticket, prima che il progetto venisse accantonato varie volte; nel 2020 era entrato in pre-produzione ma la pandemia ha ritardato la lavorazione.



"Sono davvero entusiasta di portare sullo schermo l'affascinante storia di Joe Lansdale. Un viaggio nel cuore dell'oscurità per trovare l'amore e riportarlo al posto che gli spetta" ha dichiarato Dinklage.

La foresta (The Thicket) racconta la storia di Jack, che intraprende un'epica ricerca per salvare sua sorella Lula, rapita dal violento killer Cut Throat Bill e dai suoi scagnozzi. Per salvarla Jack chiederà aiuto al cacciatore di taglie Reginald Jones, figlio alcolizzato di un ex schiavo e di una prostituta. Il trio rintraccia Cut Throat Bill in un'area nota come The Big Thicket, dove regnano sangue e caos.



Juliette Lewis farà parte del cast insieme ad Esme Creed-Miles, Levon Hawke, Leslie Grace, Gbenga Akinnagbe, Macon Blair, Ned Dennehy, Andrew Schulz, Arliss Howard e il rocker dei Metallica James Hetfield.



Peter Dinklage reciterà in Transformers: Il risveglio, tra i prossimi progetti in cantiere della star di Game of Thrones.