Forest Whitaker aperto ad un suo ritorno per Black Panther 2

ATTENZIONE! SPOILER!

E, chiaramente, con un successo del genere, un sequel è inevitabile. Infatti è già stato confermato dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, sebbene non abbia indicato una potenziale data di uscita.

Al momento, non sappiamo ancora di cosa tratterà e quali membri del cast torneranno o meno nel sequel, ma uno di loro - Forest Whitaker - si è detto disponibile a tornare. L'unico problema? Il suo Zuri viene ucciso da Killmonger (Michael B. Jordan) nella pellicola. Ovviamente stiamo parlando di un film della Marvel, quindi tutto è possibile, ed infatti Whitaker, intervistato a riguardo, ha fornito un'idea sul come possa tornare nel sequel: "Credo che sarei una sorta di Obi-Wan Kenobi, sapete, che torna e parla dal piano ancestrale per dare consigli a T'Challa. Sapete, Chadwick Boseman è stato straordinario e Ryan Coogler ha fatto un lavoro incredibile, sono veramente orgoglioso di averne fatto parte".

L'idea dell'attore non sarebbe nemmeno tanto campata in aria e potrebbe funzionare. Quindi se i realizzatori vorranno, potrebbero effettivamente includere Whitaker senza problemi nel sequel. Vi terremo aggiornati.