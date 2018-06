Ford vs. Ferrari: Jon Bernthal con Matt Damon e Christian Bale nel film di James Mangold

Secondo quanto riportato su That Hashtag Show, Jon Bernthal si sarebbe unito al cast di Ford vs. Ferrari, il prossimo progetto del regista James Mangold (Logan - The Wolverine).

In precedenza, era stato riportato da Variety che la trama della pellicola - basata su una storia vera, ovviamente – sarebbe ruotata attorno ad un team di eccentrici ma determinati ingegneri, guidati dal visionario Carroll Shelby e dal suo autista britannico Ken Miles, che, su ordine di Henry Ford II, hanno il compito di creare da zero un'automobile che possa potenzialmente battere la dominazione della Ferrari al Le Mans World Championship del 1966.

Per il suo cast principale – sempre secondo Variety – Mangold era interessato ad ingaggiare Matt Damon nei panni di Shelby e ad avere Christian Bale nel ruolo di Miles. Mangold collaborerà alla sceneggiatura che sarà scritta con Jez e John-Henry Butterworth.

Bernthal andrebbe così ad interpretare Lee Iacocca, responsabile marketing della Ford che in seguito divenne presidente e CEO della Chrysler. Il ruolo sarebbe stato assegnato all’attore dopo il rifiuto di Jon Hamm.

Il film della 20th Century Fox è basato sul libro del 2010 Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans di A.J. Baime. Inizialmente, il progetto era stato pensato per la coppia Tom Cruise/Brad Pitt. Ricordiamo che Mangold dovrebbe occuparsi anche di un potenziale spin-off di Logan su X23 e dello spin-off di Star Wars dedicato a Boba Fett.