For The Love Of Spock: clip esclusiva del documentario dedicato a Leonard Nimoy

È possibile nominaresenza pensare immediatamente a, volto storico del vulcaniano Spock? Assolutamente no, motivo per cui l'attore è ancora venerato da milioni di fan di ogni età.

Fra questi vi è anche il il figlio Adam Nimoy, che in memoria del padre ha girato un documentario che ha fatto il giro del mondo, per arrivare anche in Italia in DVD e Blu-ray grazie a Koch Media. Parliamo di For The Love Of Spock, un ritratto intimo, personale, inedito, con all'interno decine di interviste mai pubblicate prima, immagini e scene cult di Star Trek.

Un'opera da collezione e non solo, arrivata sul nostro mercato lo scorso 5 dicembre - che all'occorrenza può anche essere un'ottima idea regalo, perché no. Per comprendere meglio cosa troverete all'interno del DVD e del Blu-ray, appena sopra trovate una clip esclusiva per Everyeye.it.