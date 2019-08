Il footage di What If? rivela Captain Carter, Bucky vs. gli Zombie e molto altro ancora

"Il tempo. È più di un percorso lineare. È una prigione di infinite possibilità... Seguitemi e osate affrontare l'ignoto. E meditate su questa domanda: e se... ?". Si apre così il footage inedito dell'attesissima serie animata What If... ? dei Marvel Studios, mostrato durante il panel Disney+ al D23 di Anaheim.

La voce che scandisce queste parole è quella di Jeffrey Wright, che doppia in originale Uatu l'Osservatore, che fungerà da narratore dei 23 episodi che andranno a comporre la serie animata, uno per ogni film originale Marvel Studios che sarà in qualche modo "revisionato" con trovate splendide, brillanti e assurde. Come già visto con l'arrivo dell'immagine di Peggy Carter come Capitan Bretagna, è forte nello stile animato una contaminazione stilistica della Pixar, e come suggerisce chi ha avuto modo di vedere il footage, i movimenti dei protagonisti ricordano qualcosa di Spider-Man: Un nuovo universo.



Poi rivelano quanto visto nel filmato, a partire da Peggy Carter che riceve il siero del super soldato al posto di Steve Rogers e diventa Captain Carter, con tanto di costume e scudo a tema Union Jack. Haley Atwell, che doppierà come tutti gli altri attori del MCU il proprio personaggio in versione animata, ha dichiarato: "È davvero un dono continuo. I fan adorano Peggy ed è grazie a loro che è tornata ancora una volta".



Poi si vede Star-Lord farsi strada verso il Pianeta Morag per recuperare la Gemma del Potere, esattamente come nei minuti iniziali dei Guardiani della Galassia, solo che sotto la maschera non c'è il volto di Chris Pratt ma quello di T'Challa.



E ancora: Bucky Barnes è nel mezzo di una bella rissa sul treno del primo Captain America quando, dalla lontananza, si avvicina una silhouette che sembra quella di Captain America, salvo poi rivelarsi uno zombie.



Infine si vede Steve Rogers versione deboluccia, senza il siero del super soldato, che sta guidando un'enorme armatura robotica che sembra essere un mix tra quella vista in Captain America, quella di Iron Monger e la Hulkbuster.



Chissà! What If... ? arriverà su Disney+ nel corso dell'estate 2021.