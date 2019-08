Tutti i footage di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in un unico fan trailer esteso

Mentre continua il conto alla rovescia per l'arrivo nelle sale Episodio IX, un fan ha deciso di mettere insieme i footage ufficiali di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker per creare un unico trailer esteso del film di J.J. Abrams.

In attesa di mettere finalmente gli occhi sul primo full trailer - che a meno di sorprese dovrebbe debuttare nel mese di ottobre, come successo per i due capitoli precedenti - il fan in questione ha unito il primissimo teaser pubblicato in occasione della Star Wars Celebration e il footage mostrato recentemente al D23 Expo.

Il risultato, come potete vedere voi stessi in calce alla notizia, è una sorta di extended trailer della durata di quasi due minuti che nel suo complesso offre diversi spunti per capire cosa accadrà nel capitolo finale della Saga degli Skywalker: dalla risata dell'Imperatore e i resti della Morte Nera allo scontro tra Kylo Ren e Rey e la versione "malvagia" di quest'ultima e di C-3PO.

Diretto da J.J. Abrams, che ha da poco rivelato di aver già deciso quale sarà l'inquadratura finale del film (e di conseguenza dell'intera saga iniziata nel 1977 con Una Nuova Speranza), Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutterà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre con due giorni di anticipo rispetto agli USA.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nostre teorie sul Lato Oscuro di Rey.