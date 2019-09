Fools Day: Margot Robbie in trattative per produrre e interpretare la commedia New Line

Secondo quanto riportato da Deadline, Margot Robbie sarebbe in trattative per produrre e interpretare una nuova commedia della New Line Cinema intitolata Fools Day e prodotta tra gli altri anche da Edward Norton.

In trattative ci sarebbe appunto la società di produzione dell'attrice, la LuckyChap, con la Robbie interessata anche a una parte nel film. Il progetto si basa su un cortometraggio premiato scritto e diretto da Cody Blue Snider che la New Line ha acquistato qualche tempo fa. Il film che ne verrà ricavato sarà ancora co-scritto e diretto da Snider; alla sceneggiatura verrà affiancato da Shane Snider e Keatyn Lee.

La trama segue una classe di quarta elementare che escogita un innocente pesce d'aprile verso la propria insegnante, ma accidentalmente quest'ultima ne rimane uccisa. I ragazzini, convinti che andranno in prigione se dovessero essere scoperti, cercano così di disfarsi del cadavere prima dell'arrivo della polizia, la quale sta raggiungendo la loro scuola per una lezione anti-droga. La Robbie è in trattative per interpretare l'insegnante. Il corto è stato premiato in più di 30 festival sparsi per il mondo.

Bill Migliore, Edward Norton e John Rickard figurano tra i produttori, mentre Robbie, Tom Ackerley e Josey McNamara interverranno attraverso la LuckyChap Entertainment.

Mentre da domani sarà nelle sale italiane con C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, la Robbie è stata da poco confermata nel cast di The Suicide Squad di James Gunn che arriverà nelle sale nel 2021, non prima di averla rivista nei panni di Harley Quinn nel sequel/spin-off Birds of Prey.