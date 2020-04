Fonzo, il film con Tom Hardy, cambia titolo in Capone: uscirà in streaming?

Siamo saliti sul carrozzone del Fonzo di Josh Trank ormai quattro anni fa. Annunciato nel 2016 ed entrato in produzione solo all'inizio del 2018, il biopic su Al Capone interpretato da Tom Hardy ha concluso la produzione ormai poco meno di due anni fa, e adesso sembrerebbe aver cambiato nome e anche metodo di distribuzione.

Stando a un'immagine che mostra il nuovo rating del film (vitato ai minori), Fonzo avrebbe infatti cambiato titolo in Capone - più semplice e diretto - e acquistato per giunta dalla Vertical Entertainment per la distribuzione. Il cambio di titolo era prevedibile, per una questione comunicativa e arrivare a tutti. Ma ancora più interessante è vedere che la Vertical è una compagnia indipendente nota soprattutto per le sue release direttamente in Video on Demand con il supporto di pochissime sale cinematografiche.



Colpa del Coronavirus o della qualità del film? Non è onestamente chiaro, ma guardando ai tempi biblici di produzione di un a basso budget e girato prevalentemente in interni, i dubbi restano molti sull'effettiva bontà del prodotto finale. E dispiace, dato che poteva essere il riscatto di Trank. E magari lo sarà, ma non sembra questa la strada per arrivare in Paradiso.



Spietato uomo d'affari e contrabbandiere che ha dominato Chicago con il suo pugno di ferro, Al "Fonzo" Capone è stato il più famigerato e temuto gangster d'America. All'età di 47 anni, in seguito a un decennio passato in prigione, la demenza distrugge la mente di Capone e il passato diventa presente in un vortice di memorie che fondono la sua violenta vita d'origine con la sua vita attuale.

Tra gli attori che hanno interpretato il famoso gangster in passato troviamo Paul Muni (Scarface - Lo Sfregiato), Rod Steiger (Al Capone), Neville Brand (F.B.I contro Al Capone), Jason Robards (Strage di San Valentino), Ben Gazzara (Quella sporca ultima notte), Stephen Graham (Boardwalk Empire), e infine Robert DeNiro (Gli Intoccabili) con la sua celebre frase "Sei solo chiacchiere e distintivo".

Fanno parte del cast del film anche Linda Cardellini nei i panni della moglie di Capone, Matt Dillon nel ruolo del suo amico Johnny, Kyle MacLachlan nei panni del suo dottor Karlock e Kathrine Narducci come sua sorella Rosie.