Following, il film d'esordio di Christopher Nolan debutta nei cinema italiani quest'estate

Su iniziativa di Movies Ispired, un nuovo evento renderà felici i fan di Christopher Nolan: Following, film d'esordio del regista, debutterà per la prima volta in Italia quest'estate! Sarà disponibile il 17 agosto 2023 a Roma, Milano e Torino, dal 23 agosto nelle altre città d'Italia.

Risalente al 1998, il lungometraggio racconta la storia di un aspirante giovane scrittore in difficoltà economica, disoccupato e deciso a pedinare persone sconosciute alla ricerca di ispirazione per il suo prossimo romanzo. Quando seguirà la persona sbagliata, però, si ritroverà in grossi guai... Nel cast figurano Jeremy Theobald (interprete del protagonista Bill), Alex Haw, Lucy Russel, John Nolan e Dick Badsell, mentre tra i riconoscimenti principali ricordiamo il Tiger Award dell'International Film Festival Rotterdam e il Black & White Award dello Slamdance Film Festival.

L'estate 2023 sarà all'insegna di Nolan, considerando l'uscita dell'attesissimo Oppenheimer il 23 agosto 2023. Stavolta, il nucleo narrativo è incentrato su Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), direttore del lavobatorio di Los Alamos durante il progetto Manhattan (lo stesso che ha tristemente portato alla creazione della bomba atomica). Ecco perché Oppenheimer tratta la sopravvivenza del mondo.

Le riprese sono iniziate nel febbraio 2022 a Princeton, New Jersey, per poi concludersi nel maggio dello stesso anno; inoltre, la colonna sonora è stata composta dal talentuoso Ludwig Emil Tomas Göransson, che ha lavorato anche per Creed - Nato per uccidere, Venom, Tenet e Black Panther (per il quale ha vinto il Grammy Award per Best Score Soundtrack Album for Visual Media).

La trepidazione è tanta: stando alle parole di Benny Safdie, Oppenheimer è il miglior film di Nolan.