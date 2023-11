Foglie al vento: tutto quello che dovete sapere su uno dei migliori film dell'anno

Dopo avervi parlato del nuovo film di Edoardo Leo Mia, oggi spostiamo la nostra attenzione su Foglie al vento, uno dei migliori film dell'anno in arrivo finalmente nelle sale cinematografiche italiane.

Il film, diretto dal regista di culto Aki Kaurismaki e in arrivo al cinema dal 21 dicembre, racconta la storia di due persone sole (Alma Pöysti e Jussi Vatanen) che si incontrano per caso una notte a Helsinki: potrebbe essere l’ultima occasione per trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. Il percorso è però intralciato dall'alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere nomi o gli indirizzi reciproci e dalla tendenza generale della vita a porre ostacoli a chi cerca la propria felicità.

"Anche se finora mi sono fatto una reputazione discutibile girando soprattutto film violenti e irrilevanti, ho finalmente deciso, tormentato da tutte le guerre insensate, inutili e criminali, di scrivere una storia sui temi attraverso i quali l'umanità potrebbe avere un futuro" ha dichiarato Kaurismaki in una nota. "L'anelito all'amore, alla solidarietà, alla speranza e al rispetto per gli altri, la natura e tutto ciò che è vivo o morto. A condizione che il soggetto lo meriti. In questo film faccio disinvoltamente un piccolo plauso ai miei dei, Bresson, Ozu e Chaplin, ma sono comunque l'unico responsabile di questo catastrofico fallimento!".

Presentato in concorso al Festival di Cannes, dove ha vinto il Premio della Giuria, Foglie al vento (Fallen Leaves) di Aki Kaurismäki ha ricevuto in queste ore anche cinque candidature agli Efa: Miglior film, Miglior sceneggiatura, Miglior regia, Miglior attrice e Miglior attore.

Cambiando totalmente genere, per altri film in arrivo scoprite il folle adattamento di Barbenheimer: racconterà la storia di un gruppo di Barbie che tenteranno di costruire una bomba atomica per attaccare il mondo degli umani.