Foe, Saoirse Ronan e LaKeith Stanfield nel cast del nuovo sci-fi di Garth Davis

Come riporta il Wrap, Saoirse Ronan, LaKeith Stanfield e anche Paul Mescal sono stato ufficialmente scritturati come interpreti principali di Foe, nuovo lungometraggio di stampo fantascientifico che sarà diretto da Garth Davis, già apprezzato e stimato autore di Lion e Maria Maddalena, qui al suo terzo film cinematografico.

Prima di occuparsi dell'annunciato Tron: Ares con Jared Leto, che non ha ancora una data d'uscita ma che dovrebbe ancora essere in sviluppo presso Disney, il regista porterà infatti sul grande schermo la trasposizione dell'omonimo romanzo scritto da Iain Reid, già autore del meraviglioso Sto pensando di finirla qui, anche questo adattato come lungometraggio originale per Netflix dalla penna e dalla mano visionaria di Charlie Kaufman.



Sempre Davis si occuperà di adattare la sceneggiatura insieme allo stesso Reid.



Questa la sinossi del libro e dalla trasposizione:



"Ambientato in un futuro prossimo, con il potere ormai incontrollato delle multinazionali e il degrado ambientale che devastano il pianeta, Junior (Mescal) ed Han (Ronan) vivono una vita solitaria nella loro fattoria isolata dalla civiltà. Una notte, senza alcun preavviso, uno sconosciuto di nome Terrance (Stanfield) arriva dai due con una notizia allarmante, gettando le loro vite nel caos. Junior è infatti stato scelto casualmente per viaggiare verso una grande stazione spaziale sperimentale in orbita intorno alla Terra. La parte più insolita? Che quando Junior partirà, Han non sarà lasciata da sola e avrà compagnia. Una compagnia molto familiare. E questa cosa spingerà Han a prendere una decisione che le cambierà per sempre la vita".



Foe non ha ancora uno scheduling per le riprese, essendo in fase di pre-produzione.