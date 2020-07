Focus, quando Margot Robbie rimproverò Will Smith per il ritardo

Due anni dopo il successo ottenuto grazie all'apparizione in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, Margot Robbie ha recitato al fianco di Will Smith in Focus - Niente è come sembra, ruolo che riuscì ad ottenere dopo una rocambolesca avventura.

Tutto è iniziato su un'isola della Croazia, dove l'attrice stava passando una tranquilla vacanza in compagnia del fratello. "Sono state le 24 ore più folli della mia vita" ha spiegato la Robbie ad Entertainment Weekly prima dell'uscita del film. "Ero bagnata fradicia perché stavo nuotando, sono tornata in hotel alle 6 di mattina, non avevo dormito, ho acceso il telefono e ho trovato questo messaggio: 'Ti vogliono al provino per Focus. Il tuo vuole parte stasera.' C'era solo un catamarano per tornare sulla terra ferma partiva in 20 minuti, così ho preso la mia roba e ho raggiunto di corsa la barca. Ho preso un bus per l'aeroporto e ho aspettato 6 ore. Sono volata in Francia, ho aspettato altre 6 ore e sono partita per New York, e nel frattempo ho perso il mio bagaglio."

"Le mie scarpe erano bagnate, i mie pantaloncini umidi, ero senza trucco e negli ultimi due giorni avevo dormito in tutto 6 ore" ha aggiunto, rivelando di aver rimproverato Will Smith: "Sono arrivata al provino, e ho scoperto che Will era in ritardo. È entrato dicendo. 'Scusate per il ritardo, arrivo dal Queens.' Io l'ho guardato e gli ho detto 'Ah sì? Beh, io sono arrivata in tempo da un'isola della Croazia."

