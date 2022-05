Focus, Margot Robbie rivela: 'Con i primi guadagni ho pagato il mutuo di mia madre'

Qualche tempo dopo il grande successo di The Wolf of Wall Street, Margot Robbie ha recitato al fianco di Will Smith in Focus. Queste sono state le prime due grandi produzioni dell'attrice i cui guadagni, sono serviti per pagare il mutuo di sua madre.

"Avevo detto a mia madre che avrei estinto il suo mutuo. È stata la prima cosa a cui ho pensato quando ho iniziato a lavorare e stavo facendo soldi, stavo parlando con un manager aziendale e mi hanno detto: 'dovresti investire i tuoi soldi. Cosa vuoi farne?' E ho detto, la prima cosa che voglio fare è pagare il mutuo della mia mamma. Dissero che ci sarebbe voluto molto tempo prima che potessi permettermi di farlo, ma è sempre stato il mio obiettivo. La cosa per cui ho lavorato sodo. Ogni due mesi facevo un resoconto per capire se fossero abbastanza".

L'attrice ha poi aggiunto: "E poi ce l'ho fatta, con i primi guadagni ho pagato il mutuo di mia madre. Abbiamo fatto tutte le scartoffie e tutto il resto e ho realizzato questo sogno. Ma sì, è stato sicuramente uno dei momenti migliori della mia vita. Ogni bambino sogna di poter fare qualcosa per i propri genitori e mi sento molto fortunato perchè io ho avuto l'opportunità di farlo davvero".

E ora che il successo è assodato, Margot Robbie è pronta per il ruolo di Barbie. L'attrice vestirà infatti i panni della celebre bambola Mattel in live-action e le prime foto di Barbie dimostrano quanto l'attrice sia perfetta per la parte.