Fly me to the Moon, Scarlett Johansson e Channing Tatum alla NASA nel primo trailer!

Qualche giorno fa, Scarlett Johansson e Channing Tatum avevano annunciato l'uscita del primo trailer ufficiale di Fly Me to the Moon: una promessa mantenuta oggi, 8 aprile, con la pubblicazione da parte di Sony Pictures dell'atteso filmato promozionale.

Nel trailer incontriamo per la prima volta Kelly Jones (Johansson): le strade di questa pubblicitaria di successo e dell'ingegnere Cole Davis (Tatum) si incrociano quando la protagonista viene assunta per promuovere il lancio dell'Apollo 11 e per organizzare una messinscena qualora il vero sbarco sulla Luna non si fosse realizzato, rilanciando l'immagine della NASA. Abbiamo così un primo assaggio del legame tra i due protagonisti, che si delinea prima come uno scontro per evolvere poi in una storia sentimentale, così come della ricostruzione storica (ci troviamo, ovviamente, nell'America degli Anni '60) operata dal regista Greg Berlanti.

Fly Me to The Moon: Le due facce della Luna rientra nella lista degli Apple Originals distribuiti da Sony Pictures Entertainement e uscirà nelle sale italiane l'11 luglio 2024. Nel cast, anche Woody Harrelson, Ray Romano, Jim Rash, Nick Dillenburg, Anna Garcia, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber e Donald Elise Watkins. La sceneggiatura, basata sul soggetto di Bill Kirstein e Keenan Flynn, è stata scritta da Rose Gilroy. Johansson è anche produttrice esecutiva della pellicola.

Annunciato per la prima volta nel 2022 con il titolo "Project Artemis", Fly me to the Moon doveva essere diretto originariamente da Jason Bateman, che ha rinunciato per divergenze creative, e avere come protagonista maschile Chris Evans, poi sostituito da Tatum.

