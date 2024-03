Flowervale Street, annunciata la data d'uscita del film di dinosauri con Anne Hathaway

Oltre a Jurassic Park con Scarlett Johansson, in arrivo per Universal Pictures a luglio 2025, l'anno prossimo nei cinema uscirà anche un altro film a base di dinosauri, Flowervale Street di Warner Bros.

Con protagonisti Anne Hathaway ed Ewan McGregor, nei panni di due genitori marito e moglie, il film ha appena ottenuto una data d'uscita ufficiale, dato che Warner Bros ha comunicato che Flowervale Street uscirà al cinema il 16 maggio 2025, anche per il circuito IMAX. Maisy Stella e Christian Convery completano il cast del film, i cui dettagli della trama per il momento rimangono assolutamente segreti: tuttavia, precedenti indiscrezioni avevano parlato di una storia ispirata ai film d'avventura degli anni '80 e incentrata sui dinosauri.

Flowervale Street, le cui riprese inizieranno nei prossimi giorni è una produzione Warner e Bad Robot, con David Robert Mitchell, J.J. Abrams, Hannah Minghella, Matt Jackson e Tommy Harper tra i produttori. Mitchell è noto per aver diretto It Follows (2014) e Under the Silver Lake (2018), e seguirà la realizzazione di Flowervale Street con quella di They Follow, attesissimo sequel dell'horror cult del 2014 che vedrà il ritorno della protagonista Maika Monroe.

Nel frattempo, Anna Hathaway può essere vista al fianco di Nicholas Galitzine nel film The Idea of You, in arrivo su Prime Video dal 2 maggio prossimo. Ewan McGregor, invece, sarà il protagonista della serie tv Un gentiluomo a Mosca, in uscita su Paramount+.

