Flower, il nuovo trailer ufficiale del dramma indie con protagonista Zoey Deutch

È quest'oggi grazie alla

Co-sceneggiato da Matt Spicer, il film racconta di Erica Vandross (Deutch), un'adolescente ribelle e acuta che vive con la madre Laurie e il suo nuovo compagno, Bob, nella San Fernando Valley di Los Angeles. Quando il figlio mentalmente squilibrato di Bob, Luke, tornerà a casa dopo una lunga riabilitazione, Erica vedrà la sua vita domestica e famigliare completamente stravolta. Con Luke e altri compagni al seguito, così, la ragazza esporrà una oscuro segreto del suo professore liceale, Will, con risultati molto pericolosi.



Flower vedrà nel cast anche Kathryn Hahn, Tim Heidecker, Joey Morgan, Dylan Gelula e Maya Eshet, per un'uscita prevista nelle americane il prossimo 16 marzo 2018. La sceneggiatura di Winkler e Spicer miscela sapientemente dark comedy e teen drama, sfruttando al meglio il talento della Deutch ed elevando il genere dei teen movie verso nuove vette qualitative. Per l'Italia non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma speriamo possa arrivare presto, confidando al limite nel talento di Netflix nel distribuire via streaming titoli altrimenti irrintracciabile sul mercato nostrano.