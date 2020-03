Florian Munteanu, star di Creed 2, interpreterà un 'cattivo secondario' in Shang-Chi

Secondo Garth Franklin di Dark Horizons Florian Munteanu, che ha interpretato Viktor Drago di Creed 2, è stato scelto dai Marvel Studios per il ruolo di "cattivo secondario" in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

La notizia è stata riportata anche da MCU Cosmic, portale solitamente molto preciso per tutto ciò che riguarda il Marvel Cinematic Universe: in passato era stato anticipato che Shang-Chi nel suo primo film live-action si sarebbe scontrato con diversi criminali della sua storia editoriale a fumetti, tra i quali Tiger-Claw, Moving Shadow, Razor-Fist e Ghost Maker, e proprio MCU Cosmic ipotizza che Munteanu finirà con l'interpretare uno di questi personaggi.

Al momento sappiamo che la produzione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha iniziato la produzione in Australia, ma dal blindatissimo set sono trapelate pochissime informazioni: ciò che è noto è che che Rosalind Chao è stata scelta per il ruolo di un personaggio misterioso soprannominato "Mama", ma per il resto non sono state divulgate ulteriori informazioni sui membri del cast, con la Marvel che è stata insolitamente attenta a bloccare ogni leak.

Tuttavia, proprio nelle ultime ore è stata anticipata la presenza di un torneo di arti marziali al centro della trama, rumor che potrebbe collidere alla perfezione con l'eventuale casting di Munteanu.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriverà nei cinema a febbraio 2021.