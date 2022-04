Florence Pugh e Zach Braff: ecco le tappe salienti della loro storia d'amore

Florence Pugh e Zach Braff sono una delle coppie più in vista dello showbiz e sebbene la loro relazione, soprattutto per via della differenza di età, ha suscitato grande clamore agli inizi, la coppia è attualmente una delle più solide del mondo dello spettacolo.

Le prime notizie sulla loro frequentazione sono iniziate a diffondersi nel corso dell'aprile del 2019 quando sono stati visti tenersi per mano a New York City. Nello stesso anno i due hanno collaborato anche al cortometraggio In ​​the Time It Takes to Get There. Nei mesi successivi la coppia ha lasciato indizi di una possibile liason sui social, confermando poi in modo ufficiale la relazione solo a dicembre 2019.

Questa news ha suscitato molte polemiche per la differenza di età. La star di Black Widow ha 20 anni meno dell'attore di Scrubs ma questo, a loro avviso non è assolutamente un problema.

"Ho il diritto di uscire, stare con chiunque voglio", ha detto Florence Pugh sulle pagine di Elle UK nel giugno 2020. "Ho sempre trovato questa parte del mondo dello spettacolo davvero bizzarra. Sono un attore perché mi piace recitare e non mi dispiace che le persone guardino le mie cose, ma al contempo non hanno il diritto di educarmi sulla mia vita privata".

A tal proposito Zach Braff ha elogiato la sua compagna, sottolineando quanto le sue risposte ai troll siano sempre state molto argute e ammettendo di non essere mai stai in grado di fare altrettanto. Nell'aprile del 2020 la coppia ha adottato un cane di nome Billie, e nel corso della quarantena hanno condiviso alcune informazioni sulla propria vita privata. Florence Pugh ha iniziato anche un cooking show su Instagram e sebbene nel corso degli ultimi mesi si siano rincorse voci su una loro possibile rottura, i due sembrano essere più uniti che mai!