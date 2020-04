Florence Pugh e Zach Braff, le star di Black Widow e Scrubs sono una coppia

Florence Pugh è una delle giovani attrici più apprezzate e in ascesa nel panorama hollywoodiano. Come spesso accade quando la popolarità cresce, i social diventano un luogo dove gli insulti spesso aumentano, in relazione all'esposizione della star in questione. Cosa accaduta in questi giorni a Florence Pugh.

La star di Piccole Donne e Black Widow è fidanzata con la star di Scrubs, Zach Braff. Tra i due c'è una differenza d'età di 21 anni e l'attrice nelle scorse ore ha pubblicato un video su Instagram nel quale spiega di aver bloccato i commenti al suo profilo dopo aver subito attacchi di bullismo in questi giorni.

In particolare l'attrice ha ricevuto diversi insulti dopo aver pubblicato un'immagine del suo fidanzato, Zach Braff, mentre dorme insieme al cane.



Florence Pugh nel video ha spiegato di essere poco tollerante nei confronti di quelle persone che vomitano insulti celandosi dietro una tastiera:"Non consentirò questo comportamento sulla mia pagina. Mi fa arrabbiare. Mi rende triste il fatto che durante questo periodo in cui tutti abbiamo davvero bisogno di stare insieme e dobbiamo sostenerci a vicenda, dobbiamo amarci l'un l'altro [...] diversi di voi hanno deciso di fare i prepotenti senza motivo".

Zach Braff e Florence Pugh hanno iniziato a frequentarsi nel 2018. Nel 2019 Pugh recita in un lungometraggio diretto da Braff, e nel mese di aprile la coppia venne fotografata insieme a New York. Dallo scorso autunno gli indizi sui social si sono rivelati sempre più espliciti e in queste settimane i due stanno trascorrendo insieme la quarantena. Zach Braff ha documentato il periodo precedente alla Notte degli Oscar, dove l'attrice ha partecipato in qualità di candidata per Piccole Donne.

Florence Pugh si prenderà una pausa dopo Black Widow; a febbraio è stata pubblicata un'immagine di Yelena Belova (Florence Pugh) nel film di Cate Shortland.