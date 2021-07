Florence Pugh: dove vedere i video di cover musicali che l'hanno resa famosa sul web

Dopo il successo ottenuto nel 2019 grazie alle sue performance negli acclamati Midsommar di Ari Aster e Piccole Donne di Greta Gerwig, la seconda delle quali le è valsa anche la sua prima nomination agli Oscar, Florence Pugh ha dato riprova del suo talento anche con la sua interpretazione di Yelena Belova in Black Widow.

Prima di diventare una delle attrici più lanciate del panorama hollywoodiano, tuttavia, l'attrice classe 1996 si è resa nota su YouTube, dove pubblicava regolarmente delle cover cantate e suonate da lei con chitarra acustica. Il suo primo video, pubblicato con lo pseudonimo di "Flossie Rose", risale a marzo 2013, quando aveva 17 anni e il suo canale contava circa 3.000 iscritti.

La sua cover più popolare ad oggi è, neanche a dirlo, quella di Wonderwall degli Oasis (oltre 800.000 visualizzazioni), ma negli anni si è cimentata anche con canzoni quali "Ho Hey" dei The Lumineers e "Make You Feel My Love" di Bob Dylan. Inoltre, la Pugh ha pubblicato alcuni brani scritti di suo pugno tra cui "I'll Wait" e "I'll be the Girl, You be the Boy".

Nel caso non l'aveste ancora vista in azione al fianco di Scarlett Johansson, vi ricordiamo che Black Widow è attualmente in programmazione nelle sale italiane e in streaming su Disney+ (tramite Accesso Vip). Per altri approfondimenti, qui trovate la nostra recensione di Black Widow.