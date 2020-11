Florence Pugh e gli umilianti nudi in Lady Macbeth: 'Sono orgogliosa di quelle scene'

Stasera su Cielo alle 21:20 andrà in onda Lady Macbeth, capolavoro d'esordio del regista britannico William Oldroyd che lanciò la stessa di Florence Pugh, vincitrice per questa interpretazione del premio per la miglior attrice dell'anno ai British Independent Film Awards.

La trama, ambientata nel 1865, segue una giovane donna soffocata dal suo matrimonio senza amore con un uomo che ha il doppio dei suoi anni: instaurerà una relazione segreta e pericolosa con un bracciante, dopo la quale seguiranno omicidi, intrighi e vendette.

Liberamente tratto dal racconto Lady Macbeth del Distretto di Mcensk, pubblicato proprio nel 1865 e scritto dall'autore russo Nikolaj Leskov, il film include nel cast anche Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Naomi Ackie e Christopher Fairbank e venne presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival il 10 settembre 2016 e in anteprima italiana nel concorso principale del 34° Torino Film Festival, dove vinse il Premio Scuola Holden alla migliore sceneggiatura.

Lady Macbeth, oltre che per le scene di violenza, è noto anche per le tantissime sequenze di nudo, spesso umilianti, che la sua protagonista deve sopportare. Florence Pugh, però, ne è sempre stata orgogliosa: "Ho adorato il fatto che la protagonista fosse nuda tutto il tempo. All'epoca delle riprese mi trovavo in un punto della mia vita in cui tutti mi facevano sentire una merda per via del mio aspetto, ma quel film fu perfetto per me. Durante le riprese non mi fu concesso il tempo di sentirmi insicura, e la cosa mi aiutò molto a superare quelle paure."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Lady Macbeth e a tutte le scene di nudo della carriera di Florence Pugh.