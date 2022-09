Florence Pugh sul tappeto rosso di Venezia con la nonna: 'Il mio momento speciale'

Mentre Don t worry darling continua a far parlare di sé più per le polemiche dal dietro le quinte che per la qualità del film, Florence Pugh ha rubato la scena sul tappeto rosso di Venezia 2022 presentandosi con un'accompagnatrice d'eccezione: sua nonna.

L'attrice, che si riferisce alla nonna come 'Granzo Pat', ha scritto un lungo post per omaggiarla:

"Qualche mese fa il mio Granzo Pat ha detto che non si era preoccupata di rinnovare il passaporto perché pensava che non avrebbe più viaggiato con l'età. Ma nel corso della sua vita è stata una tale avventuriera che la sua decisione ci ha rattristato tutti, in famiglia. Le ho chiesto: 'Ma nonna, e se ti portassi con me sul tappeto rosso alla mia prima di Venezia? E se Bear Grylls ti invitasse ad andare con lui per filmare uno dei suoi episodi?' Dopo averci pensato un po', si è decisa. Alla fine della mia passeggiata lungo quel tappeto, ho visto mia nonna che scattava foto con il suo telefono. L'ho abbracciata e le ho chiesto se le sarebbe piaciuto posare con me per una foto, i suoi occhi si sono illuminati e mi ha detto: 'Oh, non vogliono vedere me..' Le ho assicurato che non era così. Alla fine l'ho vista zompettare qua e là alla ricerca dello sguardo dei fotografi...È stato il momento più speciale che abbia mai vissuto."

Don't worry darling uscirà in Italia dal 22 settembre prossimo, distribuito da Warner Bros. Florence Pugh tornerà prossimamente con Dune - Parte 2 e, secondo i più recenti rumor, la sua Yelena Belova sarà la leader dei Thunderbolts, il nuovo team di supereroi della Marvel che sarà protagonista di un film stand-alone in arrivo il 26 luglio 2024 come capitolo finale della Fase 5.