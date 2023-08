Florence Pugh, svelato il regista del remake live-action di Rapunzel? Farà sognare i fan

Continuano le indiscrezioni che vogliono Disney a lavoro su un remake di Rapunzel, uno dei più amati tra i Classici Disney che molto presto potrebbe tornare sul grande schermo in forma live-action.

Dopo le insistenti voci di corridoio che hanno anticipato Florence Pugh nel ruolo della protagonista Raperonzolo, ora il noto insider Daniel Richtman ha anticipato sui suoi canali che Disney vorrebbe il regista Baz Luhrmann alla guida del remake live-action di Rapunzel, una scelta (eventuale) che ha già scatenato la curiosità dei fan suoi social: per chi è famoso nella propria cerchia di amici per fare confusione con i nomi dei registi, ricordiamo che Baz Luhrmann è il regista di Moulin Rouge, Il grande Gatsby e più recentemente Elvis, ed è famoso per vantare uno degli stili più unici e più immediatamente riconoscibili nel panorama del cinema mondiale, dunque vederlo alla guida di un remake live-action della Disney - teoricamente una formula di film che va molto sul sicuro - sarebbe certamente interessante.

Detto questo, pur tenendo conto della nota affidabilità della fonte, va precisato che al momento della stesura di questo articolo Disney non ha ancora annunciato ufficialmente un remake live-action di Rapunzel, dunque di conseguenza è impossibile avere la certezza della veridicità di queste indiscrezioni e come sempre vi invitiamo a non considerare queste voci di corridoio come oro colato.

Rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.