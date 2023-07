Florence Pugh svela il motivo per cui si è rasata a zero i capelli: il cinema non c'entra

La prima volta che abbiamo visto Florence Pugh con la testa rasata è stata al MET Gala dove stupire e trasgredire è l'obbligo. Ma la scelta in tema di capigliatura dell'attrice è andata oltre la mera provocazione. Dietro, infatti, c'è un motivo che sta molto a cuore alla star di Dont'Worry Darling.

L'attrice 27enne, pronta a debuttare al fianco di Cillian Murphy in Oppenheimer, fin dagli inizi della propria carriera ha sempre cercato di controllare la propria immagine: "Volevo che la vanità fosse fuori dal quadro - ha detto Pugh al DailyMail - Hollywood è molto affascinante, soprattutto le donne che ne fanno parte, ed è difficile per il pubblico vedere oltre la bellezza. Ogni volta che non ho bisogno di essere glam o di truccarmi completamente, lotto per mantenere la mia immagine più semplice possibile. Aiuta il pubblico. La vanità è sparita - ha continuato Pugh - l'unica cosa che le persone possono guardare adesso è la tua faccia nuda." L'acconciatura rasata, come raccontato dall'attrice sul red carpet del MET Gala, fa parte del suo prossimo ruolo in We Live in Time e Pugh l'ha accettata felicemente tanto da mantenerla nel tempo.

L'attrice interpreterà Jean Tatlock, l'amante segreta del fisico Robert J Oppenheimer interpretato da Cillian Muprhy: Pugh sarà protagonista di scene bollenti e di nudo integrale in Oppenheimer che per Christopher Nolan risultano decisive per plasmare il lato sentimentale ed emotivo della pellicola.