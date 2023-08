Florence Pugh svela il suo approccio al tappeto rosso:'Non parlo di body shaming'

La star di Oppenheimer Florence Pugh ha raccontato di recente a Elle del suo approccio con lo stile e come si è evoluto nel corso degli anni, soprattutto in relazione alle apparizioni pubbliche sul red carpet. Pugh è una delle protagoniste del nuovo film di Christopher Nolan sulla figura di J. Robert Oppenheimer.

"Penso di essere sempre stata interessata ad indossare abiti vistosi. Quando ero adolescente compravo le cose più stravaganti e le cucivo insieme. Ho sempre amato il colore. Ho sempre desiderato essere audace e fare un po' di scena, non credo che sia andato via [il desiderio]. Quando ho iniziato a fare i red carpet è stata davvero dura. Ci vogliono secoli per sentirsi a proprio agio con 50 uomini che gridano 'Foto, qui!'. Negli ultimi anni ho acquisito più sicurezza e penso che questo sia fortemente legato ai vestiti che indosso. Più puoi godertelo più le persone potranno vedere che ti stai divertendo" ha dichiarato Pugh.



L'attrice, che ha ricevuto le scuse di Christopher Nolan per il suo ruolo marginale in Oppenheimer, ha dichiarato di non parlare di body shaming e ha approfondito il discorso legato al corpo delle donne:"Ne parlo così perché non sto cercando di nascondere la cellulite sulla coscia o il 'calamaro' tra braccio e seno: preferirei di gran lunga esporre tutto. Penso che la cosa più spaventosa per me siano i casi in cui le persone sono rimaste sconvolte dal fatto che ho mostrato 'troppo' di me stessa. Quando tutto è andato bene con l'abito rosa di Valentino un anno fa, i miei capezzoli erano in mostra attraverso un pezzo di tessuto, e la gente era davvero sconvolta. È della libertà che le persone hanno paura: il fatto che mi senta a mio agio e felice. Soverchiare le donne commentando i loro corpi ha funzionato per molto tempo. Penso che ora siamo in questa fase in cui molte persone dicono 'Non me ne frega un ca**o'. Sfortunatamente siamo diventati così terrorizzati dal corpo umano che non riusciamo nemmeno a guardare i miei piccoli adorabili capezzoli dietro il tessuto in un modo non sessuale. Dobbiamo continuare a ricordare a tutti che c'è più di una ragione per cui il corpo delle donne esiste".

