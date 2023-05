Florence Pugh, la star di Oppenheimer spiega:'Ecco perché uso i social media'

Florence Pugh è una delle star di Hollywood più richieste del momento ed è molto seguita anche sui social media. L'attrice ha raccontato in che modo li utilizza e per quale motivo. Su Instagram Pugh è seguita da ben 9,2 milioni di follower ed è solitamente molto attiva nell'aggiornamento del proprio profilo.

In un'intervista rilasciata a Time, Florence Pugh - che non ha mai risparmiato critiche a Hollywood - ha dichiarato che il motivo principale del suo utilizzo dei social è il controllo della propria immagine:"Non mostrerei mai un lato di me perché sarebbe come prepararsi a fallire. Non voglio che nessuno faccia soldi scoprendo che sono me stessa. Voglio dar loro tutta me stessa".



Pugh ha ricordato di essere cresciuta in un'epoca in cui le star venivano celebrate per le loro apparizioni sul red carpet e poi criticate quando si mostravano nella loro normalità:"Odio che venga vista come una propria colpa sembrare così. Quando ho iniziato volevo avere il controllo di ciò che faccio vedere alle persone, non essere vista come qualcuno che cerca di ingannarmi o 'lei è così alle 10 del mattino dopo aver festeggiato ai BAFTA'. Penso che una parte di me che è online e una parte di me che cerca di essere il più normale possibile quando lo sono e non sui red carpet sia in qualche modo aver il controllo. Non esiste fraintendimento su ciò che sembro in quei contesti e credo che in realtà sia abbastanza liberatorio".



Negli ultimi giorni Florence Pugh ha parlato del suo esordio nell'MCU e delle critiche ricevute dal mondo del cinema indipendente.