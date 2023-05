Florence Pugh, la star Marvel ruba la scena al MET Gala col nuovo look testa rasata

Il MET Gala, si sa, è sempre l'occasione giusta per sfoggiare nuovi look sorprendenti, e quest'anno l'amatissima star Marvel Florence Pugh ha rispettato la tradizione mostrandosi sul tappeto rosso con una nuova acconciatura totalmente rasata.

Nel presentarsi di fronte ai fotografi e ai fan raccolti davanti al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art per l'iconica serata di beneficienza, l'attrice di Black Widow e Hawkeye non ha messo in mostra solo il suo splendido abito di Valentino, ma ha anche una nuova acconciatura con la testa rasata che ha sconvolto i fan e rubato la scena: nessuno, tra gli esperti del settore, si aspettava una mossa del genere, dato che lunedì mattina l'attrice era stata avvistata a Central Park con i capelli tinti di biondo e lunghi fino alle spalle, la stessa acconciatura sfoggiata la scorsa settimana per un evento Tiffany & Co.. Come direbbero le riviste di gossip, forse era arrivato il momento di darci un taglio.

Ricordiamo che quest'anno Florence Pugh, divenuta in poco tempo una delle attrici più richieste di Hollywood, sarà vista sia in Oppenheimer di Christopher Nolan che in Dune: Parte Due di Denis Villeneuve (nei giorni scorsi, i fan hanno potuto dare una prima occhiata al suo personaggio grazie alle prime foto ufficiali di Dune 2, mentre il trailer dovrebbe debuttare domani...). Inoltre, nelle prossime settimane l'attrice tornerà sui set Marvel per le riprese di Thunderbolts, prossimo capitolo del MCU.

Cosa ne pensate del suo nuovo look? Ditecelo nei commenti.