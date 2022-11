Florence Pugh: star Marvel attaccata da gregge di pecore sul set del nuovo film Netflix

Tra le immagini del trailer ufficiale de Il prodigio non ve ne è traccia, ma a quanto pare durante le riprese del nuovo film Netflix la star del Marvel Cinematic Universe Florence Pugh è stata attaccata da un gregge di pecore tra le colline irlandesi.

Durante un'apparizione al celebre show Late Night with Seth Meyers, l'attrice britannica ha raccontato la simpatica disavventura durante le riprese del nuovo film scritto e diretto dall'autore cileno Sebastian Lelio, in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix la prossima settimana. In sostanza, durante le riprese - il dramma gotico ambientato nell'Irlanda del 1862 è stato girato in location tra le colline dell'Irlanda rurale - oltre al vento, alla pioggia e al freddo, Florence Pugh ha dovuto affrontare anche gli animali da fattoria, in particolare una 'gang' di pecore particolarmente fastidiose.

"Ce n'era una specifica che si comportava davvero da bulla, non mi faceva passare!" ha raccontato la star di Black Widow e Thunderbolts. "Ho provato a farla muovere dandole una carezza, e quella di tutta risposta mi ha caricato! Ha iniziato a corrermi contro. Sono caduta sopra la pecora e lei mi ha fatto ruzzolare nel fango, è stata una scena davvero grottesca". Sfortunatamente per Florence Pugh, però, un fotografo sul set ha catturato l'accaduto. "C'era un fotografo ad assistere alla scena, e guarda caso il giorno dopo le foto erano sul Daily Mail: grazie tante, davvero"

Il prodigio di Sebastian Lelio arriva su Netflix il 16 novembre. Nel cast anche Tom Burke, Niamh Algar, Elaine Cassidy, Toby Jones, Dermot Crowley e Ciaran Hinds.