Florence Pugh: la star contro i bulli di Instagram per difendere Zach Braff

Nonostante un intervento via Instagram di qualche mese fa per frenare gli attacchi dei bulli da tastiera e via social che l'avevano presa di mira per la sua relazione con Zach Braff, a causa del divario d'età tra i due, Florence Pugh si è vista costretta a rincarare la dose contro questo negativo popolo del web.

Parlandone infatti con Sue Perkins durante An Hour or So With..., l'attrice ha difeso strenuamente il diritto di scegliere la persona con cui vuole stare, domandandosi anche il perché di tutta questa folle e morbosa curiosità delle persone circa la sua vita privata. Non che non sia consapevole di essere una star di Hollywood e personaggio pubblico, ma tutta questa attenzione è per lei difficilissima da gestire, non essendo un tipo di persona che ama particolarmente questo tipo di riflettori e non essendoci ancora abituata del tutto.



Ha detto la Pugh: "Sono abbastanza adulta per pagare la tasse, ma non sono abbastanza grande per sapere con chi dovrei fare sesso? Siamo alle solite: far sentire una ragazza di merda senza alcun motivo. Mi sono sentita una merda per un po', credo... poi ho pensato a quanto sia ridicolo tutto questo. Ho 24 anni e secondo queste persone non sono in grado di scegliere chi amare? C'è un motivo per cui non sto con qualcuno della mia età, ed è che non ha mai funzionato".



E poi ha concluso: "È strano che alle persone normali sia permesso mostrare così tanto odio e opinioni personali su di una mia parte di vita che non è pubblica e che non li riguarda. È uno strano lato della fama questo che permette di essere fatta a pezzi da migliaia di persone anche se non hai mai mostrato quella parte di te in pubblico".



Rivedremo Florence Pugh nell'attesissimo Black Widow di Cate Shortland il prossimo novembre.