Florence Pugh, la star di Black Widow vi svela come realizzare la perfetta salsa tzatziki

Presto vedremo Florence Pugh in Black Widow ma, nell'attesa di vederla nei panni di Yelena Belova, la giovane attrice ha deciso di intrattenere i suoi follower con una serie di succulente ricette.

L'ultima della lista è la salsa tzatziki, una salsa di origine greca che viene utilizzata per accompagnare insalate o pite. L'attrice ha deciso di condividere su Instagram la sua personalissima variante, invitando i suoi seguaci a non badare assolutamente alla dieta: "Dovete utilizzare lo yogurt greco intero, non voglio che utilizziate robe magre. Questo non è il momento di pensare alla dieta".

Nel suo appuntamento social intitolato 'Cooking with Flo', la Pugh ha condiviso passo passo tutte le operazioni da compiere per ottenere una salsa tzatziki perfetta: "Bisogna condire lo yogurt con sale e pepe, grattugiare un po' di cetriolo e aglio facendo attenzione alle unghie e alla punta delle dita".

Florence Pugh rivela poi di essere una grande fan dell'aglio e di inserire nella salsa moltissimi spicchi: "Se non amate l'aglio, aggiungetene solo uno spicchio. Se invece lo amate, aggiungetene tre spicchi, come ho appena fatto io, segretamente".

Gli sporadici appuntamenti di cucina di Florence Pugh sono nati nel corso del primo lockdown e sono un appuntamento assai apprezzato sui social così come i cocktail preparati in diretta da Stanley Tucci.

Intanto l'attrice ha rivelato di essere stufa degli attacchi alla sua vita privata. La Pugh è stata infatti aspramente criticata per la sua relazione con Zach Braff.