Florence Pugh, la star di Black Widow protagonista dell'adattamento di The Maid

Universal ha acquisito i diritti del romanzo d'esordio di Nita Prose, The Maid, ancora totalmente inedito. La candidata all'Oscar, Florence Pugh, interpreterà il personaggio principale del film, prodotto da Josh McLaughlin e Chris Goldberg, con la stessa Pugh nelle vesti di co-produttrice. Il libro dovrebbe essere pubblicato nel 2022.

Della distribuzione del romanzo si occuperà Penguin Random House negli Stati Uniti e Canada e HarperFiction nel Regno Unito. The Maid è ambientato presso il Regency Grand Hotel, dove Molly, una cameriera, lascia sempre ogni stanza perfettamente pulita e incontaminata, mentre viene a conoscenza degli sporchi segreti degli ospiti.

The Maid esplora la vita di una ragazza all'interno del suo contesto lavorativo, interpretata nel film proprio da Florence Pugh.



Nita Prose, autrice del libro, è vicepresidente e direttrice editoriale di Simon & Schuster in Canada e proprio il libro The Maid rappresenta il suo debutto assoluto come scrittrice di un romanzo. Florence Pugh negli ultimi anni è diventata una delle attrici più ricercate di Hollywood, partecipando a film come Midsommar di Ari Aster, e Piccole donne di Greta Gerwig.

Nel 2021 la vedremo nel cast di Black Widow, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Scarlett Johansson.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Midsommar e la recensione di Piccole donne, due dei più grandi successi sinora raggiunti da Florence Pugh nell'arco della sua carriera.