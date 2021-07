Florence Pugh spopola anche su Netflix con Una famiglia al tappeto: c'è anche The Rock

Dopo averla ammirata o scoperta nel nuovo blockbuster del Marvel Cinematic Universe Black Widow al fianco di Scarlett Johansson, la giovane star britannica Florence Pugh spopola anche su Netflix grazie al suo film del 2019 Una famiglia al tappeto.

Il film, diretto da Stephen Merchant e con un cast d'eccezione che include Dwayne 'The Rock' Johnson, Lena Headey, Nick Frost, Vince Vaughn, Jack Lowden e Julia Davis, è l'adattamento cinematografico della storia della famosa wrestler Paige: la storia segue la famiglia Bevis e in particolare i più giovani, Saraya (Florence Pugh) e Zak (Jack Lowden). Fin da piccoli i due sono stati spronati e incitati dai genitori, Julia (Lena Headey) e Ricky​ (Nick Frost), a risolvere le loro discussioni lottando, invece che educatamente.

Questo perché i Bavies sono una famiglia di wrestler: e quando Paige e Zak, noti nel circuito britannico di wrestling con i pseudonimi "Paige Knight" e "Zodiac", vengono contattati per partecipare ai provini della famosa World Wrestling Entertainment, la lega di lottatori più importante al mondo, inizia una nuova fase della loro vita. Ma, come i due fratelli scopriranno presto, il mondo della WWE può essere spietato: per sua fortuna, la giovane Paige avrà un un coach molto particolare ... il mitico The Rock (interpretato dallo stesso Dwayne Johnson). Riuscirà la giovane a diventare una star del wrestling?

Il film è attualmente in programmazione su Netflix. Se siete fan di Florence Pugh, vi ricordiamo che l'attrice tornerà su Disney+ entro la fine del 2021 con la nuova serie Hawkeye, nella quale riprenderà il ruolo di Yelena Belova dopo la scena post-credit di Black Widow.