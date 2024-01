Florence Pugh aveva una sola condizione per unirsi al MCU, ma non era negoziabile

L'impegno di Florence Pugh si è sempre distinto nella battaglia contro gli stereotipi e in particolare sulla pressione che ha ricevuto sul suo corpo in quanto "donna di Hollywood". Quando l'attrice rasò i capelli difese la propria scelta e continuò a farlo quando dichiarò che l'industria cinematografica aveva provato ad imporle un cambio di immagine.

La stessa volontà venne espressa da Florence Pugh sul set di Black Widow dove l'attrice interpreta Yelena Belova (sapevate che la creatrice del personaggio fu pagata pochissimo?): "Quando ho ottenuto il ruolo volevo sapere se avrebbe seguito il mio regime alimentare - ha rivelato Florence Pugh a Elle Canada - volevo sapere se a decidere sarebbero stati io o loro. È stato un grosso problema per me. Non volevo far parte di qualcosa in cui venivo costantemente controllata".

Per vestire i panni della super spia, Florence Pugh ha dovuto seguire un duro ciclo di allenamenti ma, al contrario di molti colleghi sul set, non ha mai permesso che qualcuno della produzione interferisse sul suo regime alimentare. Per la star di Dont Worry Darling, infatti, era l'unica condizione non negoziabile per interpretare Yelena Belova. Successivamente entrò in gioco Scarlett Johansson! Pare, infatti, che l'attrice "prestò" il proprio cuoco personale a Pugh in modo tale che qualcuno potesse darle consigli costruttivi sui nutrienti che stava assumendo.

Malgrado la cattiva sorte che accompagnò Black Widow ( tra i peggiori debutti dell'MCU) la performance dell'attrice fu particolarmente apprezzata: adesso non ci resta che attendere il ritorno di Florence Pugh in Thunderbolts!