Florence Pugh, Shia LaBeouf e Chris Pine: ecco il cast di Don't Worry Darling

Florence Pugh, Shia LaBeouf e Chris Pine sono i primi membri del cast di Don't Worry Darling, il nuovo film diretto da Olivia Wilde già al timone dell'acclamato Booksmart.

Olivia Wilde torna dietro la cinepresa per quello che è stato descritto come "un thriller psicologico per l'era del Time's Up", di cui sarà anche produttrice e attrice, e i primi membri del cast valgono già da soli il prezzo del biglietto.



Si tratta infatti di Florence Pugh (Piccole Donne, Black Widow), Chris Pine (Wonder Woman, Star Trek) e Shia LaBeouf (Transformers, Honey Boy).

La star della pellicola, interprete di una casalinga infelice nella California degli anni '50, dovrebbe essere proprio la giovane attrice nominata agli Oscar durante la scorsa edizione dell'Award Show, che tra l'altro si troverà nuovamente a recitare al fianco di Pine dopo Outlaw King.

Wilde, invece, avrà un ruolo secondario.



Don't Worry Darling, considerato una priorità per la casa di produzione New Line, sarà scritta da Katie Silberman (Booksmart, Seit It Up), sulla base della sceneggiatura originale di Shane e Carey Van Dyke.



Tra gli altri produttori del film anche Catherine Hardwicke, Roy Lee, Miri Yoon e i già citati Silberman e Van Dyke. Celia Khong e Daria Cercek si occuperanno di supervisionare il progetto.