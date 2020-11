Florence Pugh, selfie con l'amato cane per l'attrice:'Questa foto mi fa ridere ogni volta'

Florence Pugh è una delle attrici emergenti di Hollywood, grazie ai ruoli che hanno catturato l'attenzione della critica come Midsommar e Piccole donne. La star è molto seguita sui social e nelle ultime ore ha pubblicato un selfie che ha intenerito molti suoi follower, che apprezzano soprattutto la spontaneità con la quale si rapporta ai fan.

Il selfie in primo piano mostra Florence Pugh insieme al suo adorato cane e la didascalia è inequivocabile:"Questa foto mi fa ridere più forte ogni volta che la guardo".

Grazie alla sua performance in Piccole donne, dove interpreta il ruolo di Amy, Florence Pugh ha ottenuto la sua prima candidatura al premio Oscar quale miglior attrice non protagonista.



La sua carriera è corta ma già ricca di grandi soddisfazioni. Negli ultimi quattro anni ha inanellato una serie di partecipazioni che l'hanno posta all'attenzione degli addetti ai lavori.

Da Lady Macbeth nel 2016, che le permette di ottenere il premio quale miglior attrice al British Independent Film Awards, fino ad oggi Florence Pugh sembra aver iniziato un'ascesa senza fine. Recita al fianco di Lena Headey e Dwayne Johnson in Una famiglia al tappeto, e soprattutto nell'acclamato horror di Ari Aster, Midsommar - Il villaggio dei dannati.

Greta Gerwig la sceglie per il ruolo di Amy nella sua trasposizione cinematografica di Piccole donne, al fianco di attrici del calibro di Saoirse Ronan, Emma Watson e Laura Dern.

I fan attendono impazienti la sua ultima fatica nel Marvel Cinematic Universe, dove sarà Yelena Belova, la terza Vedova Nera in Black Widow, insieme a Scarlett Johansson.



